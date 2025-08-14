L’OL annonce le départ de Nemanja Matic

L’épineux cas Nemanja Matic. Cette semaine, nous vous avons expliqué sur notre site que le Serbe avait demandé à sa direction de prendre un peu de recul. Lassé par sa situation sportive, le milieu de terrain, qui a été aperçu à Belgrade la semaine dernière lors d’un match du Partizan en Ligue Europa Conférence, n’en pouvait plus d’être ignoré par Paulo Fonseca.

Un entraîneur avec lequel ses relations se sont dégradées et n’étaient plus franchement bonnes. Un départ semblait donc la meilleure solution pour tout le monde. C’est ce qu’a d’ailleurs expliqué le technicien portugais ce jeudi en conférence de presse quand nous lui avons posé une question sur la gestion de l’ancien joueur de Manchester United, dont le départ était attendu.

L’OL et Matic se séparent à l’amiable

«Pour Matić, nous essayons de trouver ensemble la meilleure solution pour tout le monde», a-t-il simplement répondu. Et la solution a été trouvée ce jeudi puisque Lyon a annoncé son départ. «Nemanja Matić et l’OL mettent fin à leur collaboration. L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord à l’amiable avec Nemanja Matić pour une résiliation anticipée du contrat qui les liait jusqu’au 30 juin 2026. Arrivé en janvier 2024, l’international serbe a disputé 58 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot lyonnais.»

Le club français a ajouté : «par son expérience, son exigence et son leadership, il a joué un rôle majeur, dès son arrivée, dans le redressement de l’équipe et a continué à s’affirmer comme un élément important du collectif lors de la saison dernière. Grand professionnel, il a également su s’imposer comme un repère au sein du vestiaire et un soutien précieux pour les plus jeunes. L’Olympique Lyonnais tient à remercier sincèrement Nemanja pour son engagement et son professionnalisme tout au long de son passage au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.» L’OL se sépare donc d’un très gros salaire, mais aussi d’un élément expérimenté, qui est désormais libre de s’engager où il le souhaite. Nul doute que le joueur de 37 ans rebondira très vite.