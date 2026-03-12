Zinedine Zidane répond cash sur un retour au Real Madrid

Hier soir, le Real Madrid s’est imposé sur le score de 3 à 0 face à Manchester City. Malgré des absents de taille, les Merengues ont pu compter sur Fede Valverde, auteur d’un triplé génial. Le tout sous les yeux de nombreux supporters madrilènes, dont un certain Zinedine Zidane (53 ans).

L’ancien n°10 de l’équipe de France était présent hier soir au Santiago-Bernabéu. A sa sortie de l’enceinte, il a été questionné sur son avenir par El Chiringuito. Le journaliste lui a posé une question sur les Bleus, mais ZZ s’est contenté de répondre par un sourire. Puis, il a été relancé sur un possible retour sur le banc du Real Madrid. Il a éclaté de rire avant de sourire. Ce qui entretient le flou, même si on imagine qu’il envisage un avenir ailleurs. Au final, il a simplement accepté de répondre à une question sur Valverde : «je suis très heureux pour Fede Valverde». Zizou préfère garder le silence, comme à son habitude, lorsqu’il est question de son futur. Un avenir qui a des chances de s’écrire en bleu.