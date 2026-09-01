L’OL accélère pour Keito Nakamura, qui a déjà dit oui aux Gones

L’Olympique Lyonnais est sur tous les fronts. Après avoir résilié à l’amiable le contrat de Duje Caleta-Car, qui va rejoindre Sassuolo, les Gones s’attaquent au dossier Nicolas Tagliafico. Un accord a été trouvé avec la Juventus, mais son cas est lié au départ de Juan Cabal. Dans le même temps, d’autres éléments, tels que Tanner Tessmann, Pavel Sulc ou encore Ernest Nuamah étaient aussi potentiellement sur le départ. Même chose pour Malick Fofana. Courtisé par plusieurs écuries, surtout en Premier League, le Belge va finalement rejoindre Sunderland.

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Comme expliqué par nos soins, un accord a été trouvé entre l’OL et les Black Cats pour un transfert de 30 M€ (+5 M€ de bonus). Pour le remplacer, nous vous avons révélé en exclusivité dimanche soir que les pensionnaires du Groupama Stadium ont coché le nom de Keito Nakamura. Sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’en juin 2028, le Japonais savait que la porte s’ouvrirait en cas d’offre jugée intéressante par sa direction, qui attendait environ 25 M€ au début du mercato.

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Keito Nakamura veut rejoindre Lyon

Un prix loin d’être abordable, surtout pour un club comme l’OL qui compte les euros. En fin de mercato, les Lyonnais ont pu avancer leurs pions et doubler la concurrence pour le Japonais, courtisé un temps par l’OM. Selon nos informations, l’OL a accéléré sur ce dossier ces dernières heures puisqu’il va falloir remplacer Malick Fofana. Le profil de Nakamura a fait l’unanimité en interne.

Les Rhodaniens espèrent donc boucler cette opération avant la fin du mercato dans les prochaines heures. Les discussions sont plutôt positives entre toutes les parties, nous a-t-on fait savoir. Autre bonne nouvelle, l’OL peut compter sur le joueur. Selon nos informations, le footballeur nippon a déjà dit oui à l’OL. Il veut rejoindre le club basé entre Rhône et Saône. Le dossier semble donc en bonne voie pour l’OL, qui veut conclure avec Nakamura mais aussi avec Youssouf Fofana (AC Milan).