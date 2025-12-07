Celta de Vigo : le sublime but de Swedberg contre le Real Madrid

Ce dimanche soir, à l’occasion de la 15e journée de Liga, Williot Swedberg a ouvert le score d’un geste somptueux face au Real Madrid. Le jeune joueur du Celta de Vigo a inscrit une magnifique talonnade de l’extérieur du pied, une inspiration géniale qui n’a laissé absolument aucune chance à Thibaut Courtois. Un but aussi audacieux que maîtrisé, qui vient sanctionner la passivité madrilène depuis le début de la rencontre.

L’ouverture du score est arrivée à la 54e minute, et ce but paraît totalement mérité tant le Real n’a rien proposé jusque-là. Pour tenter de relancer son équipe immédiatement après ce superbe but des visiteurs, Xabi Alonso n’a pas tardé : il a fait entrer Rodrygo dans la foulée, espérant provoquer un électrochoc et remettre Madrid dans le sens du jeu.