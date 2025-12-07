Menu Rechercher
Celta de Vigo : le sublime but de Swedberg contre le Real Madrid

Par Allan Brevi
Swedberg @Maxppp
Real Madrid 0-2 Celta Vigo

Ce dimanche soir, à l’occasion de la 15e journée de Liga, Williot Swedberg a ouvert le score d’un geste somptueux face au Real Madrid. Le jeune joueur du Celta de Vigo a inscrit une magnifique talonnade de l’extérieur du pied, une inspiration géniale qui n’a laissé absolument aucune chance à Thibaut Courtois. Un but aussi audacieux que maîtrisé, qui vient sanctionner la passivité madrilène depuis le début de la rencontre.

beIN SPORTS
Oh le golazo de Williot Swedberg contre le Real Madrid !
Une superbe talonnade de l'extérieur qui ne laisse aucune chance à Thibaut Courtois !
L’ouverture du score est arrivée à la 54e minute, et ce but paraît totalement mérité tant le Real n’a rien proposé jusque-là. Pour tenter de relancer son équipe immédiatement après ce superbe but des visiteurs, Xabi Alonso n’a pas tardé : il a fait entrer Rodrygo dans la foulée, espérant provoquer un électrochoc et remettre Madrid dans le sens du jeu.

