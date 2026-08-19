PSG-Rennes : le Stade Rennais sort du silence

C’est officiel, le match entre le PSG et le Stade Rennais qui devait lancer la saison de Ligue 1 pour les deux équipes se jouera finalement au Roazhon Park, à Rennes. Et non au Parc des Princes comme prévu au départ. La faute à une pelouse en très mauvais état dans l’enceinte parisienne.

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Le Stade Rennais veut d’ailleurs aussi jouer le retour à la maison. Quoi qu’il en soit, le club breton vient de communiquer à ce sujet, annonçant notamment l’ouverture de la billetterie jeudi en début d’après-midi.

Le communiqué du Stade Rennais

Ce mercredi 19 août 2026, à quatre jours de la rencontre PSG / SRFC, programmée ce dimanche à 20h45, le Stade Rennais F.C. a été convoqué par la Commission des Compétitions et s’est vu informé de l’impraticabilité de la pelouse du Parc des Princes.

Compte tenu de cette situation et pour ainsi permettre aux clubs de ne pas subir un report de la rencontre à une date éloignée, la commission a pris la décision d’inverser cette rencontre.

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Le Stade Rennais F.C., malgré le caractère soudain de ce changement, met déjà en œuvre tous les moyens en sa possession pour organiser au mieux cette affiche avec le concours précieux de la ville, de la préfecture, des corps d’état habituellement sollicités et de ses prestataires.

Conscient et extrêmement soucieux des conséquences de cette inversion pour ses supporters et partenaires, le club espère vivement les retrouver au Roazhon Park ce dimanche soir et s’engage à mettre toute son énergie pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles.

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Parallèlement, le club portera une attention particulière à la situation de ses supporters qui avaient prévu de se déplacer pour soutenir l’équipe à Paris.

Le Stade Rennais F.C. compte également garantir ce temps fort du championnat français pour celles et ceux qui attendent impatiemment le retour de la Ligue 1.

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La billetterie ouvrira au public à partir de ce jeudi à 14 heures.

Tous ensemble et malgré ces circonstances, faisons de ce SRFC / PSG, le premier grand moment de communion de la saison au Roazhon Park.