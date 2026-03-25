Coupe féminine UEFA
LdC (F) : le Barça écrase le Real Madrid !
1 min.
@Maxppp
Le FC Barcelone n’a pas fait de détails face au Real Madrid dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Pour cette première manche de ce Clasico au féminin, les Blaugranas ont écrasé les Madrilènes 6-2, chez elles ! La qualification pour le dernier carré est déjà bien avancée.
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Pajor (6e) et Brugts (13e) ont donné deux buts d’avance aux Barcelonaises et même si Caicedo a une première fois réduit le score (30e, elle marquera un second but à la 66e), Paredes a redonné un break d’avance (32e). Un nouveau but de Pajor (57e), puis Lopez (64e) et un penalty de Putellas (89e) ont offert un succès historique.
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