Le plan de l’Inter Miami pour s’offrir Lionel Messi

Alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain expirera en juin prochain, l’avenir de l’attaquant argentin Lionel Messi attire l’attention de ses prétendants, qui avaient déjà essayé de l’enrôler l’été dernier. Prolongation au PSG ou départ au FC Barcelone ? Une autre alternative se dessine également pour le champion du monde 2022 avec l’Argentine : l’Inter Miami. La franchise de MLS, qui avait déjà tenté de le signer à l’été 2022, devrait retenter sa chance dans quelques mois, le club propriété de David Beckham a un nouveau plan pour convaincre La Pulga de les rejoindre.

En effet, selon les dernières indiscrétions de The Independant, l’actuel dixième de la Conférence Est serait prêt à intégrer le septuple Ballon d’or au capital du club pour le séduire, bien que le joueur préfère rester en Europe jusqu’à la Copa América 2024 pour tenter de remporter la Ligue des champions une dernière fois. Si une prolongation au club de la capitale semble s’éloigner, le quotidien britannique ajoute que le Barça n’a pas encore fait d’offre concrète à son ancien joueur, tandis que la MLS lui a même proposé un contrat inédit et Al-Hilal est rentré dans la course avec une offre indécente. Affaire à suivre donc.

