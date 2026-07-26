Le Barça a trouvé le remplaçant de Ferran Torres

Buteur en finale de la Coupe du Monde 2026 avec l’Espagne et désormais considéré comme un héros national, Ferran Torres (26 ans) est un sujet épineux au FC Barcelone. Les Blaugranas veulent le prolonger à un an de la fin de son contrat mais le joueur étudie un possible départ avec le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid qui sont intéressés. Ainsi, le FC Barcelone prépare les alternatives.

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Auteur de 11 buts et 8 passes décisives avec Hoffenheim en 35 matches la saison dernière, le buteur kosovar Fisnik Asllani (23 ans) plaît en Catalogne. Il dispose d’une clause libératoire de 29 millions d’euros, ce qui le rend plutôt abordable. D’accord pour rejoindre le RB Leipzig, il temporiserait selon Sport dans l’attente d’une action concrète du FC Barcelone pour le signer. Le temps presse…