L’UEFA répond au nouveau projet fou de Gianni Infantino

Président de la FIFA, Gianni Infantino continue d’étendre son emprise sur le football mondial. D’après The Times, le dirigeant suisse travaille sur la création d’une société contrôlant les droits de la Coupe du Monde. L’objectif est d’apporter un investisseur minoritaire capable d’ajouter du capital lors d’une opération estimée à 17,3 milliards d’euros. Une décision pas acceptée par l’UEFA.

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UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

La confédération européenne a condamné les méthodes de Gianni Infantino dans un communiqué : «cela franchit une ligne que les institutions dirigeantes du football ne devraient jamais franchir. L’UEFA le prend extrêmement au sérieux. Chaque Association Nationale de Football devrait le prendre au sérieux. Chaque partie prenante devrait le prendre au sérieux : les ligues, les clubs, les joueurs, les supporters, les gouvernements et tous ceux qui se soucient de l’avenir du jeu. L’âme et la gouvernance du football ne sont pas des actifs à vendre — surtout avec une transparence nulle quant à qui en tire un bénéfice financier. Aucun d’entre nous n’est propriétaire du football. Ce n’est pas à la FIFA de le vendre».