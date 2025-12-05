CdM 2026 : Tuchel veut tenter une grande nouveauté avec les remplaçants

Thomas Tuchel a surpris en évoquant une mesure encore jamais vue en équipe nationale : garder ses remplaçants… au vestiaire. Confronté aux risques de chaleur extrême annoncés aux États-Unis, au Mexique et au Canada, le nouveau sélectionneur anglais réfléchit sérieusement à ne plus installer son banc au bord du terrain lorsque les températures dépasseront des seuils jugés dangereux. Interrogé par la BBC, l’Allemand a confié envisager cette option afin de préserver la fraîcheur de ses joueurs et d’optimiser leurs entrées en jeu : « si cela peut nous aider à être plus performants en fin de match, nous devons envisager cette possibilité. Personne n’aime ça, je préfère avoir tout le monde à mes côtés pour que les joueurs ressentent l’énergie du groupe, mais j’ai déjà vu des équipes le faire lors de la Coupe du monde des clubs. J’espère que nous n’aurons pas à aller jusque-là, mais il faudra peut-être s’adapter. »

Tuchel, arrivé sur le banc anglais le 1er janvier 2025 et sur le point de vivre son premier grand tournoi international, insiste d’ailleurs sur la nécessité d’anticiper ces réalités environnementales. « On ne peut pas jouer le même football à 45 degrés qu’à 21 degrés », rappelle-t-il. L’ex-coach du PSG assure que son staff travaille déjà sur différents protocoles, entre acclimatation, gestion de l’humidité et dispositifs de refroidissement. Mais au-delà de l’aspect médical ou tactique, Tuchel en revient à un point qu’il juge essentiel : « il fera chaud, il y aura beaucoup de déplacements, des retards, des orages… L’essentiel, c’est l’état d’esprit. On doit être prêts à accepter les difficultés, plus qu’à chercher une solution parfaite avant même qu’elles n’arrivent. » Le message est passé.