Médias : l'équipe de France a trouvé son nouveau diffuseur

C'est désormais officiel, les rencontres de l'équipe de France ne seront diffusées que par un seul diffuseur officiel. Comme annoncé il y a quelques minutes via un communiqué, «le Groupe TF1 est très heureux d’annoncer être à nouveau le partenaire exclusif des Bleus jusqu’en 2028 via un partenariat avec la FFF et l’UEFA. Au programme : la diffusion de tous les matchs des Bleus en exclusivité sur TF1 jusqu’en 2028 ainsi que les 25 meilleurs matchs en clair de l’UEFA Euro 2028 !»

Pour rappel, TF1 et M6 se partagent les affiches des Bleus jusqu’en septembre seulement. En effet, après avoir revu leurs tarifs à la baisse (2,85 M€/match contre 3,5 M€) en mai dernier, les deux chaines avaient vu l’UEFA raccourcir leur contrat de diffusion (jusqu’à septembre). Pour la Coupe du monde 2022, TF1 sera également le seul diffuseur de l'événement en clair, avec 28 matches retransmis, dont ceux des Bleus. BeIN Sports diffusera l'intégralité de la compétition.