Man City : les derniers mots de Pep Guardiola avant son départ

Dix ans après son arrivée à Manchester City, Pep Guardiola a officiellement fait ses adieux à l’Etihad Stadium ce dimanche, après la défaite des Cityzens contre Aston Villa (1-2) lors de la dernière journée de Premier League. Très ému lors de l’hommage organisé après la rencontre, l’entraîneur espagnol est revenu sur la décennie exceptionnelle vécue à la tête des Cityzens, marquée par six Premier League, une Ligue des Champions et une domination historique en Angleterre.

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« Nous avons passé de bons moments. Merci à tout le monde, la nouvelle tribune est magnifique. Bernardo (Silva) était ému aujourd’hui, avant le match. Si tu as envie de pleurer, pleure ; si tu as envie de rire, ris. Les émotions, il faut les laisser s’exprimer. Je ne pleure pas, mais quand je vois quelqu’un d’autre pleurer, alors je pleure ! Ce chapitre restera à jamais gravé dans nos mémoires. Tant de souvenirs - oubliez les titres, ce sont les souvenirs qui comptent. Nous tous. Toutes les personnes ici sont extraordinaires. La vie est faite de périodes, nous avons vécu une période incroyable. Si j’en avais l’énergie, je resterais ici, a confié Guardiola sous les applaudissements du public mancunien. Une nouvelle personne doit prendre la relève. Le (nouvel) entraîneur doit rester lui-même, c’est le plus important. Sa façon de communiquer, sa façon de jouer, il doit être lui-même. Ce club excelle dans de nombreux domaines, et il gère très bien les transitions. Tout ira bien. On peut remporter de nombreux titres, mais le lien avec la ville et les personnes avec lesquelles on travaille… si on ne se sent pas à l’aise avec ses collègues, on ne reste pas 10 ans. »