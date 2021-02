Nantes : Halilhodzic dézingue la gestion de Kita

Actuellement 18ème de Ligue 1, Nantes traverse une saison plus que compliquée. Si une relégation du club semble être un scénario envisageable et envisagé, elle serait en fait la suite logique des choses tant la gestion de la famille Kita est pointée du doigt depuis plusieurs années déjà. Entraîneur du club lors de la saison 2018/2019, Vahid Halilhodzic a bien connu cette période compliquée, et lorsqu’il revient sur cette aventure sur le banc de la Beaujoire, il ne mâche pas ses mots.

La suite après cette publicité

«Je suis parti parce que je n’étais pas d’accord avec la politique sportive du club. Quand l’entraîneur n’a aucune influence… Ce n’est quand même pas au club de décider qui va jouer ou qui va partir. Je n’étais pas d’accord. Ce qui ressortait, c’était de l’improvisation et de l’incompétence à tous les niveaux» a-t-il déclaré à l’Équipe. Un témoignage de plus qui explique encore une fois comment Nantes a pu tomber si bas.