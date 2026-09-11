LdC : Daniel Riolo démonte la prestation de Lens

Daniel Riolo a apprécié les émotions offertes par Lens, mais beaucoup moins le contenu de son match. Après le scénario complètement fou face au Slavia Prague en Ligue des Champions, le journaliste de l’After Foot a tenu à regarder au-delà des dernières minutes. « Cette année, je vais attendre de Lens des soirées folles avec des émotions. C’est exactement ce qu’on a eu. Mais sans le temps additionnel, le match n’est pas bon », a-t-il lancé. Selon lui, les Lensois ont longtemps été dominés dans les duels et ont même bénéficié d’une expulsion qu’il juge « extrêmement sévère ». « Tu as été bousculé pendant l’essentiel du match. Il y avait beaucoup plus de percussion chez les joueurs du Slavia. » Riolo estime ainsi que la fin de rencontre a complètement changé la perception d’une prestation jusque-là très insuffisante : « si Lens perd ce match, les jugements auraient été extrêmement sévères. »

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Le consultant reconnaît tout de même l’impact des entrants et l’énergie apportée dans les dernières minutes, mais attend désormais de l’entraîneur lensois qu’il ne se laisse pas emporter par l’euphorie. « C’est la Ligue des Champions, c’est génial ce qu’il s’est passé et c’est exactement ça qu’on veut », concède-t-il, avant d’énumérer les problèmes observés : des lignes trop éloignées, beaucoup de déchet technique, des difficultés à enchaîner les passes et surtout « un milieu de terrain inexistant ». Pour Riolo, cette soirée peut donc faire énormément de bien à Lens, qui aurait pu subir une troisième défaite consécutive, mais son scénario spectaculaire ne doit surtout pas masquer les nombreuses lacunes affichées pendant l’essentiel de la rencontre.