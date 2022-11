Ligue des Champions : la réaction à chaud de Jonathan Clauss

Terrible soirée à l'Orange Vélodrome. Tout était pourtant parti sur de bonnes bases, entre une ambiance incroyable, une première mi-temps réussie et un but de Chancel Mbemba. Mais tout a dérapé en seconde période. Lenglet a égalisé, l'OM a poussé mais n'a pas concrétisé, et Höjbjerg a éliminé le club phocéen de toutes les compétitions européennes en allant marquer sur un contre cruel à la dernière minute de jeu.

La suite après cette publicité

Interrogé par Canal Plus au coup de sifflet final, le piston droit Jonathan Clauss a dit tout son désarroi. « C'est sûr on a démarré le match à la hauteur de l'événement. Ce but avant la mi-temps récompense tous les efforts. Mais on savait que ça commençait à ce moment-là. On a mal entamé la deuxième, moins bon dans le pressing, moins hargneux. Et après on savait que sur coup de pied arrêté, ils sont très dangereux et on l'a vu. Ce qui est rageant c'est ce but à la dernière seconde. On sait qu'on est troisième et on prend ce but à 1 contre 3 », s'est-il lamenté.

Concrétiser les occasions

« Quand on n'arrive pas à les gagner, il faut savoir ne pas les perdre. Et celui là il va piquer », a-t-il noté, le regard rempli de déception. Et ce n'est pas la première fois que l'OM sort d'un match avec la sensation d'avoir mérité un autre résultat que celui obtenu. « C'est ça, on se demande ce qu'il faut encore aller chercher pour que ça tourne en notre faveur. On a beaucoup de situations, il faut transformer ça en vrais occasions et il faut en mettre plus parce qu'on n'est jamais à l'abri. »

L'OM a vécu une fin de match terrible après avoir touché du doigt la qualification pour les huitièmes de finale. Et cela intervient après une mauvaise série de résultats, et avant deux derniers matches de Ligue 1 copieux, avec l'OL et Monaco au programme. Il faudra réussir à digérer la déception de ce mardi soir pour ne pas voir tout s'écrouler.