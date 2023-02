Liga : le Betis renverse Almeria dans un match au scénario fou

Le Betis se déplaçait en ce samedi après-midi à Almeria, à l’Estadio del Mediterráneo, au cours de la 21ème journée de Liga. Les joueurs de Manuel Pellegrini ont bataillé mais ont bien fait chuter la troupe entraînée par Rubi (2-3). Cette rencontre est surtout marquée par une première période riche en rebondissements. Alors que les Verdiblancos ont ouvert le score dans le sillage de Rodri Sánchez (6e), le buteur d’Almeria, Luis Javier Suárez est parvenu à égaliser peu avant la demi-heure de jeu (27e). Mais avant la pause, le premier buteur du Betis est devenu passeur, offrant ainsi à Sergio Canales une précieuse réalisation pour reprendre l’avantage (42e).

La suite après cette publicité

Dans le second acte, alors que le Betis n’avait toujours pas tenté une frappe depuis la reprise, c’est Samuel Costa qui a remis les compteurs à zéro pour relancer la rencontre (62e). Mais Andrés Guardado a inscrit le but de la victoire (70e) quelques instants plus tard. Au classement, le Betis monte à la 5ème position. Almeria s’enfonce et reste à la 14ème place. Le weekend prochain, les Andalous accueilleront Valladolid à Séville, tandis qu’Almeria se rendra en Catalogne pour jouer Girona, lors de la 22ème journée du championnat espagnol.

À lire

Pourquoi la Liga n’attire pas les investisseurs étrangers