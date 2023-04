PSG - RC Lens : les compositions probables

La suite après cette publicité

Point d’orgue de cette 31e journée de Ligue 1, ce PSG-Lens (coup d’envoi 21h ce samedi) est très attendu par la France du ballon rond. Leader en perte de vitesse, le club de la capitale conclut une semaine ô combien plombée par les accusations de racisme visant Christophe Galtier avec la réception de son dauphin. Six points séparent encore les deux prétendants au titre mais la forme ascendante des Lensois ajoute du piquant à ce contexte déjà lourd autour de leurs adversaires. Les Parisiens restent sur deux revers de suite au Parc des Princes et doivent corriger le tir pour ne pas vivre une fin de saison infernale.

Pour apaiser le climat, il faut gagner. Galtier, dont la réapparition devant son public sera scrutée non sans une certaine nervosité, fera sans Neymar, Verratti, Kimpembe, Mukiele et Sanches. Il n’y aura pas beaucoup de surprises dans le onze de départ. Un 3-5-2 devrait être articulé avec Donnarumma dans le but. L’Italien serait protégé par une ligne composée de Marquinhos, Ramos, qui enchaînerait un second match après avoir manqué les deux précédents sur blessure, et Danilo. Dans les rôles de pistons, Hakimi occuperait le couloir droit et Nuno Mendes le gauche.

À lire

Nice, PSG : la sortie forte de Didier Digard sur l’affaire Galtier

Deux équipes sans grande surprise

Il ne reste plus beaucoup de solutions dans l’entrejeu, c’est donc Soler qui viendrait compléter le duo Ruiz-Vitinha. Un milieu assez travailleur pour permettre à la doublette des dernières semaines de se mettre en valeur : Messi et Mbappé. Le numéro 7 espère d’ailleurs retrouver le chemin du but, lui qui n’a plus marqué en championnat depuis le 11 mars à Brest. Il aura tout de même fort à faire face un nouveau convoqué en équipe de France, Brice Samba, brillant depuis son arrivée en Artois. On retrouverait du classique pour le reste de la défense avec les titularisations de Gradit, Danso et Medina.

La suite après cette publicité

Vous l’aurez remarqué, le onze de départ de Franck Haise s’annonce très proche de celui vainqueur de Strasbourg le week-end dernier. Abdul Samed et le capitaine Fofana, suivi par le PSG, sont attendus dans l’axe de l’entrejeu. Un seul changement devrait intervenir puisque cette fois Frankowski commencerait côté droit, laissant le côté gauche à Machado. Ainsi, Sotoca quitterait le rôle de piston pour reprendre celui d’attaquant de soutien en compagnie de Thomasson, laissant Fulgini sur le banc. Devant, Loïs Openda, 6 fois buteurs lors des 4 dernières sorties en Ligue 1, sera aussi titulaire.

Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire parisienne 2-0 (cotée à 8,30) contre Lens pour tenter de remporter 83€.