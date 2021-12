OL : Bruno Cheyrou répond aux critiques

Après avoir été mis à l’écart en raison de tensions avec Juninho, Bruno Cheyrou a été nommé ce jeudi directeur du recrutement et conseiller technique de l’Olympique Lyonnais. Une nomination pressentie, accompagnée de son lot de critiques. Certains estiment que la cellule de recrutement lyonnaise n’est pas assez garnie en comparaison avec celle d’autres clubs. L’ancien milieu de terrain s’est justifié, dans un entretien accordé au Progrès : «le modèle d'une cellule de recrutement à l'anglaise avec une cinquantaine de scouts n'est pas ce que l'on veut», a-t-il expliqué. «Aucun club français n'a ce type d'organisation.»

«Je ne suis pas DRH et je n'ai pas envie d'avoir cinquante types à superviser parce qu'ils vont voir des matches un peu partout. Mais avec une structure plus petite mais bien organisée, avec des territoires d'expertise et des priorisations de territoires où l'on peut cibler des joueurs potentiellement intéressants pour l'OL, en étant une petite structure, ce n'est pas grave (...) Nous allons être quatre scouts, plus moi-même, un analyste vidéo, une personne qui s'occupe d'une plateforme sur laquelle on hiérarchise les rapports de match, détaille-t-il. Notre cellule est totalement adaptée au football moderne et à un club comme le nôtre. On peut rivaliser avec les plus grands clubs européens. Et par ailleurs, mieux on recrutera également au niveau de la formation, importante à l'OL, mieux ce sera et moins on aura besoin de recruter des pros.»