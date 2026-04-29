PSG : la presse madrilène propose Luis Enrique sur le banc du Real Madrid !

La démonstration offensive du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich n’a pas seulement marqué les esprits en France. En Espagne, et plus précisément à Madrid, elle a relancé un débat brûlant autour de l’identité du futur entraîneur du Real Madrid. Car en coulisses, la fin de cycle semble déjà écrite après une saison jugée décevante, qui devrait se terminer sans le moindre trophée majeur. La transition amorcée après Xabi Alonso puis Álvaro Arbeloa n’a pas permis de stabiliser durablement le projet sportif, et la direction prépare désormais un virage important. L’idée est de repartir avec une figure forte, capable d’imposer une vision claire et de relancer une dynamique collective dans un vestiaire en quête de repères où les leaders madrilènes semblent plus que jamais divisés.

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Dans la capitale espagnole, les rumeurs s’emballent et les profils s’accumulent. José Mourinho fait figure de candidat naturel pour certains, tandis que Didier Deschamps est également cité dans les discussions. « Le Real Madrid veut un entraîneur expérimenté et les deux profils de ce type sont Mourinho et Deschamps », a ainsi assuré Siro López sur la Cadena COPE. D’autres voix tempèrent ces pistes. Antonio Romero explique de son côté que « Klopp est écarté et Mourinho aime que son nom circule », tout en rappelant que la décision finale dépendra largement de la présidence. Jürgen Klopp reste malgré tout dans les esprits, tout comme Mauricio Pochettino, signe que la réflexion est encore en cours et que plusieurs scénarios coexistent au sein du club madrilène.

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L’utopie Luis Enrique ?

Au milieu de ce jeu de spéculations, un nom s’est invité dans la danse à la surprise générale, celui de Luis Enrique. L’actuel entraîneur du PSG séduit par la qualité du jeu de son équipe et son approche résolument offensive, comme l’a encore illustré la folle demi-finale européenne mardi soir. Mais son éventuelle arrivée à Madrid divise profondément. « Imaginer Luis Enrique entraîneur du Real Madrid est une utopie », a lâché Gonzalo Miró, quand Manolo Lama s’est montré plus critique encore. À l’inverse, Alfredo Relaño estime que « les supporters madrilènes finiraient par accepter Luis Enrique comme entraîneur », preuve que le débat dépasse le simple cadre sportif et touche à l’identité même du club. Néanmoins, au-delà de la supposition digne d’un scénario netflixien, il est important de rappeler que le tacticien asturien est en discussions très avancées pour une prolongation de contrat avec le club de la capitale.

Il faut dire que l’histoire entre Luis Enrique et Madrid reste chargée. Ancien joueur du club, il avait rejoint le FC Barcelone, un choix vécu comme une véritable trahison par une partie des supporters merengues. Depuis, son parcours sur le banc catalan a renforcé cette fracture, notamment avec une période dorée entre 2014 et 2017, marquée par une Ligue des Champions et un football spectaculaire. Aujourd’hui, voir un ancien symbole du Barça prendre les commandes du Real Madrid semble presque irréel. Pourtant, dans un contexte de reconstruction et après deux saisons sans titre majeur, certains à Madrid semblent prêts à faire abstraction du passé pour privilégier l’efficacité et le renouveau. Une situation qui illustre parfaitement les tensions et les paradoxes d’un club en quête de renaissance, à l’heure où nos confrères d’El Chiringuito confirment que le poste pourrait se jouer entre Mourinho, Klopp voire même Deschamps, sans qu’aucun contact n’ait encore été établi.