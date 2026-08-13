L’AC Milan s’intéresse à Bruno Fernandes

L’avenir de Bruno Fernandes pourrait devenir l’un des dossiers importants de la fin du mercato. Selon la BBC, l’AC Milan fait partie des clubs intéressés par le capitaine de Manchester United, tout comme la Juventus et Galatasaray. Le milieu offensif portugais dispose d’une clause libératoire réservée aux clubs étrangers qui s’élèverait à environ 67 millions d’euros. Une situation à surveiller puisque Fernandes entre dans la dernière année de son contrat avec les Red Devils, même si Manchester United dispose d’une option permettant de prolonger son bail d’une saison supplémentaire.

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Un départ constituerait une perte considérable pour Michael Carrick. À 31 ans, Fernandes reste l’un des joueurs majeurs de Manchester United et sort d’une saison à 9 buts et 21 passes décisives, contribuant à la troisième place obtenue en Premier League et au retour du club en Ligue des champions. Le Portugais privilégierait actuellement une prolongation de son aventure à Manchester, potentiellement jusqu’à la fin de sa carrière, mais sa situation contractuelle attire forcément les convoitises. Déjà sollicité par Al-Hilal l’été dernier, Fernandes pourrait donc faire l’objet d’une nouvelle offensive, cette fois venue notamment de l’AC Milan, alors que Manchester United devra décider de sa position si une proposition correspondant à sa clause arrive.