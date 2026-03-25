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Brésil : Marquinhos forfait face aux Bleus

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marquinhos finit encore une fois dépité @Maxppp

Appelé par le Brésil mais incertain en raison d’un problème à l’ischio-jambier, Marquinhos ne jouera pas contre l’équipe de France demain soir (21h). Carlo Ancelotti a officialisé le forfait du défenseur du PSG, qui sera probablement disponible face à la Croatie le 1er avril, toujours en amical.

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«Marquinhos a un problème, mais il pourrait être en mesure de jouer contre la Croatie, assure le sélectionneur italien en conférence de presse. C’est un moment important de la saison. Il y a beaucoup de matchs. Il est assez normal que les joueurs aient des problèmes physiques». Le PSG est rassuré.

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