Bayern : la mise au point de Karl-Heinz Rummenigge sur la polémique Alexander Nübel

Dans quelques mois, le Bayern Munich va accueillir un nouveau gardien : Alexander Nübel. Les champions d'Allemagne avaient en effet recruté le gardien de Schalke 04 dès le mercato hivernal, mais ce dernier devait terminer la saison dans son club actuel. Une arrivée qui n'a semble-t-il pas été du goût de Manuel Neuer, le portier numéro 1 du club. Cependant, dans une récente interview accordée à Sport Bild, l'international allemand avait mis les points sur les i à ce sujet. On attendait alors la réaction de la direction du club bavarois, et elle vient d'arriver puisque Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern Munich, a parlé dans un communiqué.

«Ces dernières semaines, on a entendu parler à plusieurs reprises d'Alexander Nübel. Au nom du FC Bayern, je tiens à préciser que tous les décideurs du FC Bayern, y compris l'entraîneur en chef Hansi Flick, sont très heureux qu'Alexander Nübel devienne un joueur du FC Bayern pour la nouvelle saison. Il est l'un des meilleurs jeunes gardiens de but d'Europe et un joueur important pour l'avenir de notre équipe. Nous sommes convaincus que Manuel Neuer, avec sa qualité et sa grande expérience, apportera une contribution importante au développement d'Alexander Nübel. En outre, nous tenons à souligner que le FC Bayern ne tolère pas les commentaires désobligeants des conseillers des joueurs à l'égard des autres joueurs du FC Bayern», peut-on lire.