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Real Madrid : José Mourinho lâche une énorme pique au Barça

Par Allan Brevi
1 min.
Atlético 2-1 Real Madrid

Après la défaite du Real Madrid face à l’Atlético de Madrid (2-1), José Mourinho n’a pas manqué de revenir sur l’arbitrage, déjà au cœur de sa conférence de presse après la rencontre. Le technicien portugais avait notamment débarqué devant les journalistes avec plusieurs photos imprimées de fautes subies par ses joueurs, alors que les Merengues ont également vu Dean Huijsen expulsé à 0-0. Une soirée particulièrement animée pour l’entraîneur madrilène, qui a aussi été interrogé sur les six points qui séparent désormais son équipe du FC Barcelone au classement de la Liga.

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Et Mourinho en a profité pour lâcher une nouvelle pique, en faisant référence à plusieurs décisions arbitrales récentes concernant le Barça et le Real Madrid : « les points d’écarts avec le FC Barcelone ? Peut-être que dans des circonstances différentes… On a vu certaines choses dans ce stade cette semaine, le but refusé contre Osasuna, le penalty refusé à Saint-Sébastien, le penalty de Barcelone… Puis, après ça, il faut en rire. » Une déclaration qui prolonge donc le coup de gueule du Portugais contre l’arbitrage, quelques minutes après la défaite dans le derby madrilène.

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