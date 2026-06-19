Le PFC fonce sur un crack de deuxième division allemande

Le Paris FC commence à s’activer durant la période estivale. En effet, le club de la capitale, qui a obtenu une enveloppe de 50 M€, serait proche de boucler l’arrivée d’un jeune géorgien, et s’intéresserait aussi à un certain Mohamed Ali Zoma. L’attaquant de Nuremberg, qui coûterait au moins 15 millions d’euros, serait possiblement le prochain renfort parisien comme l’indique NNDE

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Un post de l’Italien sur Instagram, avec la tour Eiffel en arrière-plan, aurait mis la puce à l’oreille de supporters parisiens. La saison passée, le buteur avait inscrit 14 buts et délivré 4 passes décisives en 29 matchs de deuxième division allemande.