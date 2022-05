AS Monaco-Angers : les compositions officielles

Équipe la plus en forme de Ligue 1 avec 6 victoires consécutives, l'AS Monaco accueille Angers au Stade Louis-II (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 15h) avec une seule idée en tête : enchaîner avec un nouveau succès. En effet, le Stade Rennais ayant gagné hier soir contre Saint-Étienne, les Bretons ont repris trois points d'avance sur les Asémistes et occupent donc seuls la 3e place, dernier strapontin pour la Champions League.

Philippe Clement doit toutefois composer avec des absents de marque : Axel Disasi, Aurélien Tchouameni et Vanderson. Ce qui nous donne un 4-2-3-1 avec une doublette Fofana-Matazo au milieu de terrain. Même problème au sein de l'équipe du Maine-et-Loire puisque Mohamed-Ali Cho et Sofiane Boufal ne pourront galoper sur les prés. Dans son 3-5-2, Gérald Baticle fait donc évoluer Angelo Fulgini un cran plus haut avec Marin Jakolis à ses côtés sur le front de l'attaque.

Les compositions officielles :

AS Monaco : Nübel - Aguilar, Maripan, Badiashile, Caio Henrique - Fofana, Matazo - Diop, Golovin, Volland - Ben Yedder

Angers : Mandrea - Ebosse, Traoré, Thomas - Bamba, Ounahi, Bentaleb, Mendy, Doumbia - Jakolis, Fulgini

