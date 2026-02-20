Le premier constat d’Habib Beye après la déroute de l’OM

Pour sa grande première sur le banc de l’OM, Habib Beye a vécu une soirée douloureuse en terres brestoises. Interrogé au micro de Ligue 1+ après la rencontre, l’ancien coach de Rennes a assumé ses responsabilités. «On peut tout à fait juger cette première, je suis à la tête de cette équipe, même si on n’a eu 24h, on a pris nos responsabilités, on a été pris par leur intensité sur deux renvois en 30 minutes où on perd les seconds ballons et on avait identifié qu’il fallait surtout pas défendre dans notre box, parce que Ajorque est un joueur qui a beaucoup de présence et on est pris sur ces deux situations de centre», a tout d’abord lancé le franco-sénégalais.

Avant de conclure : «on a ce penalty qui peut aussi un peu changer les choses, donc on n’a pas trop de réussite, il y a un petit manque de confiance qu’il va falloir soigner pendant cette petite semaine de stage qui va nous permettre de nous retrouver ensemble et de regagner cette confiance. Le travail sera global (à Marbella, ndlr), faut regagner de la confiance, essayer d’évacuer cette grosse déception on le fera, et se réfugier dans le travail, monter en intensité, il y a beaucoup de qualité dans cet effectif, c’est un club qui doit revenir dans une dynamique positive, on va s’attacher à le faire jour après jour». Les supporters n’attendent que ça…