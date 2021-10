Clermont-Marseille : les compositions officielles

Au lendemain de la défaite du RC Lens à Lyon (1-2), l'Olympique de Marseille a l'occasion de reprendre la troisième place aux Sang et Or en cas de succès face au promu clermontois, au stade Gabriel Montpied, dans le cadre du match de clôture de la douzième journée de Ligue 1. Quatre jours après le match nul de son équipe dans le replay de la troisième journée face à l'OGC Nice (1-1), Jorge Sampaoli aligne ce qui devrait être un 3-4-3 avec les absences de Arkadiusz Milik et Dimitri Payet.

Exclu face au FC Nantes samedi 23, Johan Gastien manque à l'appel du côté de Clermont. Il est remplacé par Jonathan Iglesias dans le double-pivot. L'avant-centre clermontois Mohamed Bayo, impliqué dans un accident de voiture dimanche, démarre sur le banc. C'est Pierre-Yves Hamel qui le supplée à la pointe de l'attaque des locaux. Saîf-Eddine Khaoui et Jim Allevinah intègrent le onze.

Les compositions d'équipes :

Clermont : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'Simba - Abdul Samed, Iglesias - Khaoui - Allevinah, Hamel, Rashani.

#CF63OM Supporters clermontois, voici le 11 de départ de votre équipe pour affronter l'@OM_Officiel ! 👊🔴🔵

Marseille : P. López - Saliba, Balerdi, L. Peres - Lirola, Bo. Kamara, Guendouzi, Gerson - Ünder, Dieng, De la Fuente

