JT Foot Mercato : Manchester United met un coup de boost à son mercato

Manchester United cherche des solutions au milieu et en attaque

Manchester United avait trouvé un accord avec le Barça pour un transfert avoisinant les 80M d'euros, mais les négociations avaient finalement capoté concernant Frenkie de Jong. Un éventuel transfert permettrait aux Blaugranas de renflouer les caisses pour inscrire les nouvelles recrues. Selon le Daily Express, Manchester United va revenir à la charge en proposant son compatriote Donny Van de Beek. En cas de nouvel échec, les Red Devils pourraient se tourner vers Sergej Milinković-Savić de la Lazio, mais il faudrait débourser 70 M€ demandés par le club romain selon le Daily Mail. Il y avait aussi la piste Fabien Ruiz, mais ce dernier semble plus séduit par Paris. Les dirigeants mancuniens en ont marre du statu quo avec Cristiano Ronaldo et seraient donc décidés à lui trouver un remplaçant. Le Brésilien Antony figurait en tête de liste, mais les exigences de l'Ajax ont refroidi le club anglais. Selon le Daily Mirror, l'écurie de Premier League pense désormais à Leroy Sané. Autre piste, l'international néerlandais du PSV Eindhoven : Cody Gakpo. Erik ten Hag est séduit par du Néerlandais qui a planté 21 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Les Boeren seraient d'accord pour laisser filer sa star en cas d'offre à hauteur de 50 millions d'euros. Enfin, l'espoir du RB Leipzig, Benjamin Šeško, figure aussi sur la liste. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé, notamment sur l'évaluation financière du joueur et le jeune Slovève est encore sous contrat jusqu'en 2027.

Le Borussia Dortmund a trouvé le remplaçant de Sébastien Haller.

Il s'agit d'un Français qui connaît bien la Bundesliga. Le supposé successeur d'Erling Haaland, Sébastien Haller va être éloigné des terrains pendant plusieurs mois, la faute à un grave souci de santé. Obligé de réagir rapidement pour pallier son absence, le BvB a multiplié les pistes. Dans la presse européenne, Mauro Icardi (PSG) ou Arkadiusz Milik (OM) avaient été cités. Mais finalement, l'heureux élu sera Anthony Modeste. Selon le média allemand Sport1, le BVB est sur le point de boucler l'opération. D'après nos infos, un contrat d'un an attend l'actuel attaquant de Cologne. L'indemnité de transfert devrait se situer entre 4 et 6 millions d'euros et l'officialisation devrait se faire en début de semaine.

Les officiels du jour

Sans club depuis son départ du Real Madrid, Isco va rebondir au Séville FC ! Comme l'a annoncé le club andalou dans un communiqué, un accord de principe a été trouvé. Il devra passer sa visite médicale ce lundi et signera dans la foulée un contrat de deux ans.

L'opération dégraissage continue au Barça avec le départ du portier Neto. « L'AFC Bournemouth a finalisé la signature du gardien de but Neto en provenance de Barcelone. L'expérimenté Brésilien a rejoint les Cherries sur un transfert gratuit après avoir accepté un contrat de 12 mois », peut-on lire dans le communiqué.

Galatasaray va frapper fort avec un double coup en approche. Le club stambouliote a confirmé via un communiqué le début des négociations avec l'attaquant belge Dries Mertens (35 ans), libre de tout contrat depuis son départ de Naples, et avec Arsenal pour son milieu de terrain uruguayen Lucas Torreira (26 ans).