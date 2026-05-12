Real Madrid : la déclaration misogyne scandaleuse de Florentino Pérez

C’est à se demander pourquoi Florentino Pérez a fait cette conférence de presse. Attendu par les médias, le président du Real Madrid en a déçu plus d’un en refusant de revenir sur la crise sportive traversée par son club. Au lieu de ça, Pérez a attaqué la presse et s’est montré très indélicat envers les journalistes féminines. Mais la sortie qui a peut-être le plus marqué a été celle faite pour attaquer le média ABC du journaliste Rubén Cañizares.

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En voulant s’en prendre au journal, Florentino Pérez a fait preuve d’une incroyable misogynie. « Vous vous en prenez quotidiennement au Real Madrid. Regardez les deux articles que vous avez publiés aujourd’hui. L’un d’eux a été écrit par une femme dont j’ignore si elle connaît quoi que ce soit au football. » Il va sans dire que cette déclaration n’en finit plus de choquer en Espagne.