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Ligue des Champions

LdC : Thierry Henry lance le choc entre Arsenal et le PSG

Par Hanif Ben Berkane
Thierry Henry, au bord du terrain. @Maxppp

Ce samedi, le PSG et Arsenal s’affrontent pour le choc de la finale de la Ligue des champions. Une affiche séduisante avec la possibilité, pour les deux clubs, d’écrire leur histoire. Légende des Gunners, Thierry Henry suivra évidemment cette affiche avec intérêt et il a déjà lancé cette finale.

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L’ancien international français a publié une story sur son compte Instagram avec une casquette à l’effigie d’Arsenal. Une photo qui était accompagnée d’un message : "prochain arrêt, Budapest !". Le message est passé.

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