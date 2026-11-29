Ce dimanche, on dispute la douzième journée de la Premier League 2026/2027 avec un choc entre Arsenal et Manchester City. À domicile, les Gunners s’organisent dans un 4-2-3-1 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jurriën Timber, Ezri Konsa, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori en défense. Mikel Merino et Bruno Guimaraes composent l’entrejeu avec Martin Odegaard en meneur de jeu. En pointe, Kai Havertz est épaulé par Noni Madueke et Christos Tzolis.

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De leur côté, les Mancuniens s’articulent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Matheus Nunes Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi et Josko Gvardiol. Le milieu de terrain est assuré par Enzo Fernández, Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi. Devant, Erling Haaland prend la pointe et laisse les ailes à Iliman Ndiaye et Jeremy Doku.

Les compositions

Arsenal :

Manchester City :