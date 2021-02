OM : nouvelle tuile pour Amavi

Alors qu’il revenait à peine d’une blessure au mollet qui l’avait éloigné des terrains pendant près de deux mois, Jordan Amavi (26 ans) va de nouveau rejoindre l’infirmerie. En effet, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille est désormais touché au niveau de la cuisse selon l'Équipe.

Le défenseur français devrait être absent une dizaine de jours et devrait donc louper les rencontres face à Lyon ce dimanche et face à Lille mercredi prochain. Coup dur pour l’OM qui aurait bien besoin de son joueur, au vu des récentes prestations de Yuto Nagatomo dans le couloir gauche. Jordan Amavi était rentré en jeu lors des deux derniers matchs face à Nice et Nantes.