Luis Enrique devient l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du PSG !

Avec ce large succès du PSG en championnat face au Havre vendredi (1-5), Luis Enrique est rentré davantage dans l’histoire du club parisien. Celui qui a permis à Paris de remporter ses deux premières Ligues des Champions a remporté 127 matchs sur le banc francilien en 188 matchs, devenant ainsi l’entraîneur ayant remporté le plus de matchs sur le banc du Paris SG. Il devance ainsi Laurent Blanc (2013-2016) et ses 126 succès en 173 rencontres ainsi que Luis Fernández, accompagné de ses 125 victoires en 244 matchs.

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Après la rencontre, l’entraîneur ibérique a expliqué toute sa fierté d’être le coach de ce Paris Saint-Germain. « Ça signifie la chance que j’ai d’avoir ce type de joueurs, d’être dans un tel club, avec une direction sportive avec qui on travaille tous ensemble. Je suis très heureux d’être ici. La chance aussi que les joueurs ont de m’avoir ? Je ne sais pas s’ils le sont (rires), parce que je suis très exigeant et je continue de l’être, car c’est ce que méritent les supporters et le club », a-t-il indiqué à Ligue 1+.