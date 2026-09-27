Menu Rechercher
Commenter
Officiel UEFA Nations League

Espagne : Robin Le Normand rappelé après le forfait d’Eric Garcia

Par Sasha Nahon
1 min.
robin le normand euro espagne @Maxppp

Robin Le Normand fait son retour en sélection espagnole près d’un an après sa dernière convocation. Initialement écarté de la liste de Luis de la Fuente pour cette trêve internationale, le défenseur de l’Atlético de Madrid a finalement été appelé pour remplacer Eric Garcia, contraint de déclarer forfait. Touché au genou gauche à l’échauffement du match contre l’Angleterre, le joueur du FC Barcelone a passé des examens médicaux avant de quitter le rassemblement afin d’éviter toute aggravation de sa blessure. Une opportunité pour Le Normand, qui n’avait plus été retenu avec la Roja depuis octobre 2025.

La suite après cette publicité

Champion d’Europe en 2024 avec l’Espagne, le défenseur de 29 ans compte 27 sélections, mais avait notamment manqué la dernière Coupe du monde. Il retrouve désormais le groupe espagnol pour une série de trois rencontres de Ligue des nations. Après un premier affrontement face à la Croatie, mardi à Séville, les Espagnols recevront la République tchèque le 3 octobre, avant de retrouver les Croates trois jours plus tard à Split.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Espagne
Eric García
Robin Le Normand

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Espagne Flag Espagne
Eric García Eric García
Robin Le Normand Robin Le Normand
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier