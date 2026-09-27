Espagne : Robin Le Normand rappelé après le forfait d’Eric Garcia

Robin Le Normand fait son retour en sélection espagnole près d’un an après sa dernière convocation. Initialement écarté de la liste de Luis de la Fuente pour cette trêve internationale, le défenseur de l’Atlético de Madrid a finalement été appelé pour remplacer Eric Garcia, contraint de déclarer forfait. Touché au genou gauche à l’échauffement du match contre l’Angleterre, le joueur du FC Barcelone a passé des examens médicaux avant de quitter le rassemblement afin d’éviter toute aggravation de sa blessure. Une opportunité pour Le Normand, qui n’avait plus été retenu avec la Roja depuis octobre 2025.

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Le Normand sustituye a Eric Garcia en la concentración de la Selección Española.



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Champion d’Europe en 2024 avec l’Espagne, le défenseur de 29 ans compte 27 sélections, mais avait notamment manqué la dernière Coupe du monde. Il retrouve désormais le groupe espagnol pour une série de trois rencontres de Ligue des nations. Après un premier affrontement face à la Croatie, mardi à Séville, les Espagnols recevront la République tchèque le 3 octobre, avant de retrouver les Croates trois jours plus tard à Split.