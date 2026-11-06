Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Real Madrid : Vinicius Jr absent pour un voyage à Dubaï

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Vinicius Jr avec le Real Madrid @Maxppp

L’absence de Vinicius Junior à l’entraînement du Real Madrid a de quoi interpeller. Alors que les Merengues préparent leur prochain rendez-vous en Liga, l’international brésilien ne se trouve pas dans la capitale espagnole, mais à Dubaï. Une absence qui n’a toutefois rien d’une décision disciplinaire ou d’une initiative personnelle. Selon les informations de The Athletic, l’ailier madrilène s’est rendu aux Émirats arabes unis dans le cadre d’un accord commercial conclu par le Real Madrid, qui prévoit une visite annuelle. Un déplacement organisé avec l’aval du club, partenaire de Visit Dubai depuis octobre 2023.

La suite après cette publicité

Et le calendrier n’a pas été choisi au hasard. Toujours selon le média britannique, les dirigeants madrilènes ont estimé qu’il s’agissait du moment idéal pour honorer cet engagement, puisque Vinicius Junior purge actuellement une suspension de quatre matches en Liga. Le Brésilien, qui ne pourra pas participer au déplacement sur la pelouse de Valence ce week-end, profite donc de cette période pour remplir ses obligations commerciales. Et cela arrange aussi le joueur qui partira directement pour le Brésil après son déplacement.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier