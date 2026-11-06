Real Madrid : Vinicius Jr absent pour un voyage à Dubaï

L’absence de Vinicius Junior à l’entraînement du Real Madrid a de quoi interpeller. Alors que les Merengues préparent leur prochain rendez-vous en Liga, l’international brésilien ne se trouve pas dans la capitale espagnole, mais à Dubaï. Une absence qui n’a toutefois rien d’une décision disciplinaire ou d’une initiative personnelle. Selon les informations de The Athletic, l’ailier madrilène s’est rendu aux Émirats arabes unis dans le cadre d’un accord commercial conclu par le Real Madrid, qui prévoit une visite annuelle. Un déplacement organisé avec l’aval du club, partenaire de Visit Dubai depuis octobre 2023.

La suite après cette publicité

Et le calendrier n’a pas été choisi au hasard. Toujours selon le média britannique, les dirigeants madrilènes ont estimé qu’il s’agissait du moment idéal pour honorer cet engagement, puisque Vinicius Junior purge actuellement une suspension de quatre matches en Liga. Le Brésilien, qui ne pourra pas participer au déplacement sur la pelouse de Valence ce week-end, profite donc de cette période pour remplir ses obligations commerciales. Et cela arrange aussi le joueur qui partira directement pour le Brésil après son déplacement.