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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : William Saliba pointe l’arbitrage polémique lors de Paraguay-France

Par Josué Cassé
1 min.
William Saliba avec l'équipe de France @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

L’équipe de France est venue à bout du Paraguay et défiera le Maroc lors des quarts de finale de la Coupe du Monde. Pourtant, tout n’a pas été simple pour les Bleus, bousculés par une Albirroja rugueuse et parfois à la limite du réglementaire… Présent au micro de M6 après le match, William Saliba a d’ailleurs pointé du doigt l’arbitrage polémique d’Ilgiz Tantashev.

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«Ce n’était pas facile aujourd’hui, on savait quelle équipe on jouait, le coach nous avait prévenu, on est restés concentrés même si ça peut s’énerver parfois, on n’a pas pris de rouge, on est content, c’est positif. Je pense qu’ils auraient mérité d’avoir des jaunes, je ne vais pas rentrer dans les détails mais c’est aussi pour ça qu’ils ont continué jusqu’à la fin du match».

Pub. le - MAJ le
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