Coupe du Monde 2026 : France-Angleterre, le match que personne ne veut jouer

Rarement une médaille de bronze aura eu aussi peu de saveur. Éliminées lors des demi-finales, la France et l’Angleterre se retrouvent pour disputer la petite finale de cette Coupe du Monde samedi prochain (23h, heure française). Certaines équipes par le passé ont pu se réjouir de jouer cette rencontre de consolation, comme la Croatie en 2022 ou la Belgique 4 ans avant. Ça ne sera pas le cas cette année entre deux prétendants à la victoire finale. Les Bleus et les Three Lions étaient venus pour le Graal, ils devront se contenter d’un match que ni les uns, ni les autres ont envie de disputer après être passés si près du but.

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«La déception est à la hauteur de nos ambitions même s’il faut être factuel aussi, il faut l’accepter, il n’y a pas le choix», a expliqué Didier Deschamps dans une vidéo publiée sur le compte X de l’équipe de France, s’exprimant sur la grande déception de mardi soir. «On est tombé sur une très bonne équipe d’Espagne qui a élevé son curseur. Est-ce que c’est ça ou nous qui avons évidemment été un peu en-dessous? On n’est pas au rendez-vous que l’on souhaitait, que l’on attendait, qu’on avait pour objectif. On a un autre rendez-vous qui nous attend», poursuit le sélectionneur, pas vraiment ravi de jouer ce match supplémentaire.

Respecter la compétition

Pour autant, pas question de bazarder cette petite finale, qui sera également le dernier de Didier Deschamps à la tête des Bleus, avant de céder son tablier à un certain Zinedine Zidane. «On a un autre rendez-vous qui nous attend. Il n’est pas dimanche (jour de finale), il est samedi. Il faut évidemment évacuer cette énorme déception. Notre devoir à tous, c’est de tout faire samedi parce que c’est le dernier de la compétition». Il s’agit de respecter l’organisation de ce Mondial jusqu’au bout, même si une équipe pas mal renouvelée est pressentie pour affronter les Anglais. Entre 6 et 7 changements sont attendus.

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«Forcément, quand on n’est pas au rendez-vous qu’on voulait, ça doit faire mal et heureusement que ça fait mal. On ne va pas banaliser non plus, ce qui ne remet rien en cause de ce qu’on a pu faire de très bien avant». Mbappé tentera de ravir le classement des meilleurs buteurs devant Leo Messi. Les remplaçants peu ou pas utilisés pourront eux goûter à un match de Coupe du Monde après un gros mois à ronger leur frein. À quelques heures de partir en vacances, trouver la motivation ne sera pourtant pas simple malgré une belle affiche sur le papier entre deux nations à la rivalité séculaire.

«Aucun de nos joueurs ni aucun des joueurs français ne souhaite disputer ce match»

«Aucun de nos joueurs ni aucun des joueurs français ne souhaite disputer ce match. Ils veulent jouer la finale. Nous avons tout donné pour y parvenir», abondait Thomas Tuchel hier après l’élimination de son équipe face à l’Argentine, lui aussi dépité. L’Allemand n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que son futur adversaire bénéficiera d’un jour supplémentaire de repos. «Nous jouerons ce match avec professionnalisme. L’important, c’est de réagir. C’est ce qu’il faut faire au plus haut niveau du sport». Et de voir le verre à moitié plein. «Une demi-finale, c’est déjà une performance. Beaucoup de grandes nations du football sont éliminées avant même si personne ici n’a envie de l’entendre pour le moment».