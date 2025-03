Argentine : Leandro Paredes se paye les Brésiliens

Soir de fête en Argentine. Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’Albiceleste s’est aussi offert le luxe d’humilier son rival historique, le Brésil avec une large victoire 4-1. Une prestation de grande classe de la formation de Lionel Scaloni qui intervient dans un contexte particulier. En effet, avant la rencontre, l’ailier brésilien Raphinha avait fait monter la température avec une déclaration incisive : «on va les tabasser, les tabasser je te dis. Sur et en dehors du terrain s’il le faut. Et je vais marquer. Qu’ils aillent se faire… voilà.»

Après la rencontre, Leandro Paredes a pris la parole et en a profité pour glisser son dernier tacle de la soirée envers les joueurs brésiliens et donc Raphinha : «nous on a l’habitude de discuter sur le terrain, on continue à faire notre truc. J’espère qu’on continuera comme ça. On le prouve jour après jour, à chaque entraînement. Ce match restera dans l’histoire.» L’ancien joueur du Paris Saint-Germain est toujours dur sur l’homme.