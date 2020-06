PSG : Leonardo menace l'OL de représailles !

Jean-Michel Aulas en irrite plus d'un. Il faut croire que Leonardo appartient désormais à cette catégorie. Dans cet entretien au JDD qui fait beaucoup de bruit, le directeur sportif parisien en a profité pour tacler les méthodes de l'OL, notamment pour l'équipe féminine. «Le départ du directeur sportif (Bruno Cheyrou) a été une surprise. L’Olympique Lyonnais a approché beaucoup de nos joueuses. Deux jeunes sont parties là-bas, mais des pros ont aussi été contactées» regrette le Brésilien.

Il n'a pas vraiment apprécié et ne compte pas en rester là, alors que la gardienne Katarzyna Kiedrzynek et l'attaquante Kadidiatou Diani ont été approchées par l'OL, sans succès néanmoins, l'internationale française ayant même prolongé dans la capitale. «Si ce sont les manières de faire, on va s’y mettre aussi. Avec les filles comme avec les garçons…», prévient Leonardo. Reste à savoir s'il mettra ses menaces à exécution, alors que les garçons de l'OL sont dans une situation sportive délicate.