Enzo Maresca a vécu une première totalement catastrophique avec Manchester City !

La première officielle de l’après-ère-Guardiola a tourné à la bérézina pour Manchester City et son nouveau coach, Enzo Maresca. Pour son premier match officiel depuis son retour à City, dans la peau cette fois-ci de l’entraîneur principal, le technicien italien affrontait Arsenal et Mikel Arteta, un autre ex-adjoint de Guardiola, pour le Community Shield, ce dimanche après-midi. Une partition durant laquelle Manchester City a été complètement dominée par la formation londonienne (3-0). L’ouverture du score concédée après seulement 24 secondes de jeu, signée Calafiori (24 secondes), n’a certainement pas aidé les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma.

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Très rapidement, les Cityzens ont paru acculés face à l’organisation très compacte et pressante des Gunners. Alignés en défense centrale, Abdukodir Khusanov et Ruben Dias n’ont pas dégagé une énorme assurance, tandis qu’Abdukodir Khusanov - positionné au poste de latéral droit - a été en grande difficulté. Il est d’ailleurs en partie fautif sur le but du break d’Havertz, puisqu’il délaisse Christos Tzolis dans son dos (28e). Au milieu de terrain, l’absence de Rodri s’est fait ressentir : Mateo Kovačić et la recrue à 135 M€, Elliot Anderson, n’ont pas pris le jeu à leur compte. Devant, seul Jeremy Doku a tenté d’apporter du danger (remplacé à la pause par le revenant Grealish), sans que le Belge ne parvienne à mettre réellement à mal Ben White. Antoine Semenyo et Phil Foden ont été tout simplement transparents, tout comme Erling Haaland, qui n’a touché que sept ballons en 53 minutes.

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Maresca a du pain sur la planche

Si une réaction était attendue après la mi-temps, il n’en fut rien. C’est seulement après le 3-0 signé Ødegaard, qui s’est malicieusement joué de Donnarumma, que Maresca décidait d’agir. Malgré quatre changements à la 53e minute, dont l’entrée de Rayan Cherki, une possession globalement en faveur des Cityzens sur les deux mi-temps (59%), le constat est clair : City n’a pas existé durant cette rencontre. Après la rencontre, Enzo Maresca a regretté le premier but express encaissé par son équipe, estimant qu’il a grandement influencé sur le contenu de la rencontre. « Je trouve qu’après ce but, notre réaction a été plutôt bonne avant qu’ils ne marquent le deuxième : nous avons eu trois ou quatre occasions de marquer et d’égaliser, mais malheureusement, nous avons encaissé le deuxième but et la situation s’est compliquée. Je suis déçu de ce but, car dans ce genre de match, les niveaux sont tellement proches que lorsqu’on encaisse un but, cela devient difficile. Mais je pense que notre jeu après le premier but était plutôt bon et que nous nous sommes créés des occasions. Cela dit, le score de 2-0 a rendu les choses encore plus compliquées », a-t-il indiqué au micro de la BBC.

L’ancien entraîneur de Chelsea a néanmoins tiré quelques leçons positives de la performance de ses joueurs. « Après le premier but, j’étais plutôt satisfait, car nous n’avions pas encaissé de but (à nouveau), et nous nous sommes créés trois ou quatre occasions de revenir au score, mais malheureusement, nous avons encaissé le deuxième but. Il y a eu une erreur là-dessus, mais ce n’est que le début. (…) Nous avons beaucoup de choses à travailler. La saison vient tout juste de commencer, il y a donc beaucoup de choses que nous devons améliorer, mais même lorsque nous remportons des matchs, il y a des aspects que nous devons perfectionner. » Dimanche prochain, City et Maresca devront montrer un meilleur visage contre Bournemouth, à domicile pour le retour de la Premier League, sous peine de déclencher un début de crise à Manchester…