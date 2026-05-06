PSG : la réaction de Khvicha Kvaratskhelia

Passeur décisif pour Ousmane Dembélé dès la troisième minute, Khvicha Kvaratskhelia a encore rendu une copie XXL après ce Bayern Munich-PSG (1-1). Et à l’issue du match, le Géorgien ne boudait pas son plaisir d’avoir battu l’une des meilleures équipes d’Europe.

La suite après cette publicité

« On est vraiment très heureux d’être en finale, il y a un match important, on est concentré, ce sera difficile face à Arsenal. Le Bayern est l’une des meilleures équipes, c’était un match très difficile, peut-être le plus dur cette saison, on a montré qu’on peut jouer contre ces équipes », a-t-il confié au micro de Canal+.