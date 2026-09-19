Real Madrid : le groupe officiel pour le derby contre l’Atlético

Actuel dauphin du FC Barcelone en Liga, le Real Madrid aura fort à faire dimanche en fin d’après-midi (16h15), sur le terrain de l’Atlético de Madrid (4e). Pour cette ultime rencontre avant cette longue trêve internationale, José Mourinho s’appuiera sur 24 joueurs, avec évidemment Kylian Mbappé, auteur de sept réalisations depuis le début de la saison en championnat.

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Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Arda Güler ou encore Yan Diomandé sont également présents dans le groupe du Special One, qui ne compte que trois absents de longue date : Ferland Mendy, Eder Militão et Rodrygo, tous blessés de longue date. Au Metropolitano, les Merengues tenteront notamment d’enchaîner une quatrième victoire, toutes compétitions confondues, et tenteront également de se rassurer après la copie peu convaincante rendue à Elche, mardi, malgré la victoire (2-3).