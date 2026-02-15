Une légende des Bleus voit Dembélé capable de regagner le Ballon d’Or

À l’exception des deux monstres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, aucun joueur n’a réussi à remporter deux fois de suite le Ballon d’Or au XXIe siècle. Si Dembélé nourrit cette ambition, il devra être capable de porter le PSG comme la saison dernière en Ligue des Champions, mais aussi l’équipe de France en Coupe du Monde, alors qu’il est toujours à la recherche de son premier tournoi référence en sélection.

Au micro de Téléfoot, la légende Jean-Pierre Papin, lauréat en 1991, a estimé que le Parisien avait toutes ses chances : «s’il est capable de regagner un Ballon d’Or ? Il fait partie de ceux qui vont être favoris quoi qu’il arrive, mais on n’est pas Ballon d’Or sur l’année. On est Ballon d’Or parce qu’à une période de l’année, t’enchaînes, t’es efficace, décisif, t’es bon partout, et dans toutes les compétitions. Mais oui, pourquoi pas, bien sûr.»