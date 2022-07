Fenerbahçe : Mesut Özil va résilier son contrat !

La suite après cette publicité

Mis à l'écart depuis plusieurs mois, Mesut Özil espérait encore avoir une chance à Fenerbahçe. En juin, il a confié : «tout d'abord, je me prépare individuellement avec un programme spécial, et j'attends patiemment que mon heure vienne pour rencontrer mon amour d'enfance et apporter ma contribution. Je ne suis pas venu à Fenerbahçe et dans ma patrie, la Turquie, pour des vacances. Chaque fois que je porte notre glorieux maillot, je n'ai d'autre but que de contribuer. J'ai de nombreux objectifs que j'aimerais réaliser à Fenerbahçe, mon amour d'enfance. Je n'arrêterai pas le football tant que je n'aurai pas réalisé ces choses. Moi et mon club traversons un processus inhérent au football. C'est mon plus grand désir de servir mon Fenerbahçe bien-aimé en traversant ce processus de la meilleure façon possible. Ma demande à nos fans est qu'ils ne donnent pas de crédit aux fausses nouvelles dans les médias.»

Toutefois, l'ancien joueur du Real Madrid et d'Arsenal a dû se faire une raison quand le nouveau coach du club turc, à savoir Jorge Jesus, a confié qu'il ne comptait pas sur le milieu de terrain. Ce lundi, la presse turque, notamment le média NTV Sport, annonce que Fenerbahçe et Mesut Özil ont trouvé un accord pour une résiliation de contrat à l'amiable. Le joueur pourrait rester en Turquie où Istanbul BB pourrait le relancer.