OM : les nouvelles explications de De Zerbi sur le choix Bakola

Roberto De Zerbi n’a pas caché son enthousiasme au moment d’évaluer la prestation de Darryl Bakola. « Il m’a beaucoup plu. Même en première mi-temps quand il a raté quelques passes. Sa personnalité m’a plu, son courage, la manière dont il a joué, malgré quelques erreurs. Les joueurs, ce ne sont pas comme les abricots. Les abricots mûrissent sur l’arbre, les joueurs sur le terrain. Donc, il faut prendre des risques. C’était sa journée, il est souvent entré, le Vel’ est un stade généreux pour les jeunes de son centre de formation, il l’a aidé même dans ses erreurs. Je l’ai préféré à Angel Gomes par rapport à son physique, Newcastle allait presser haut et fort, et dans la façon de garder le ballon, il allait être important. Je lui ai demandé de jouer comme il l’aurait fait au parc avec ses amis, sans pression. » Pour le coach marseillais, le jeune talent avait donc le profil idéal pour répondre à l’intensité adverse et assumer ce rôle majeur dans un match crucial.

La suite après cette publicité

Interrogé sur le timing de ce choix audacieux, De Zerbi a assumé pleinement sa décision : « il y a des choses que je sens, je me fie à mon instinct. Je sentais la bonne soirée pour Bakola, je sentais qu’il fallait un peu de légèreté mentale. Si le coach aligne un joueur de 17 ans, cela prouve qu’il a du courage. Je pouvais donner ce courage aux autres avec ce choix. L’aspect technique du match que j’avais préparé avait besoin des caractéristiques de Bakola, plus que celles de O’Riley qui est gaucher, plus que Gomes. J’avais pensé à Greenwood en 10 et Weah ailier droit, mais Aguerd n’était pas là. C’était juste de mettre Bakola. » Un éclair d’intuition, transformé en vrai coup gagnant pour l’OM.