La Juventus touche au but pour un milieu de Tottenham

La Juventus passe à l’action pour Pape Matar Sarr suite à l’échec dans le dossier Kessié. Après un accord de principe avec le joueur, la direction turinoise a transmis une offre officielle à Tottenham sous la forme d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 26 millions d’euros selon Sky Italia. Celle-ci deviendra obligatoire si la Juve se qualifie pour la Ligue des Champions et si le milieu sénégalais dispute au moins la moitié des rencontres.

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Ces montants ont été révisés à la baisse par rapport aux premières discussions verbales d’après la source italienne. Désireux de boucler le dossier au plus vite après avoir manqué la piste Franck Kessié, le club piémontais attend désormais le feu vert définitif des Spurs pour pouvoir accueillir le joueur à Turin. Affaire à suivre…