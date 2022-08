Les 2 attaquants pistés par le Real Madrid pour faire souffler Karim Benzema

La suite après cette publicité

C'est une évidence : Karim Benzema a besoin d'un attaquant pour le faire souffler. Surtout que cet été, Luka Jovic a fait ses valises, Borja Mayoral est en passe d'en faire de même et Mariano Diaz n'entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti. Ce dernier n'a donc qu'un véritable numéro 9 dans son équipe, et les tentatives de bricolage avec Eden Hazard en faux numéro 9 n'ont pas été particulièrement convaincantes à ses yeux selon les médias ibériques, bien que le Belge soit revenu en forme pendant cette prépa.

Le Real Madrid est donc bel et bien à la recherche d'un attaquant pour compléter son mercato, après les arrivées d'Antonio Rüdiger et d'Aurélien Tchouaméni. Plusieurs médias espagnols vont dans ce sens en ce premier jour du mois d'août. Et il y a deux noms qui sont en pole position pour venir renforcer l'attaque des Merengues. Tous deux ont été proposés au champion d'Espagne et d'Europe.

Un ancien de la maison

Le premier, c'est Timo Werner. C'est la Cadena SER qui, en plus de confirmer que le Real Madrid envisage bien d'enrôler un nouveau joueur de pointe, explique que l'Allemand a été proposé aux Merengues. En interne, la direction a quelques doutes. Pas sur son niveau, mais sur le fait que le joueur de Chelsea se contente d'un rôle de remplaçant. L'opération pourrait se faire sous forme d'un transfert de 35 millions d'euros ou d'un prêt avec option d'achat.

De son côté, AS indique que Raúl de Tomas a lui aussi proposé ses services à son club formateur, qu'il a définitivement quitté en 2019 pour rejoindre Benfica. L'attaquant international espagnol sort d'une belle saison à l'Espanyol - 17 buts en 34 rencontres de Liga - et plaît aux décideurs du club de la capitale espagnol. L'Espanyol accepterait de le laisser filer pour un montant situé entre 25 et 30 millions d'euros. Une chose semble sûre, tous les médias affirment que le Real Madrid veut trancher rapidement et ne pas faire durer cette histoire jusqu'à la fin du mois d'août. On sera rapidement fixé...