EdF : la réponse express de Benzema sur sa brouille avec Deschamps

Demain, Didier Deschamps sera très attendu par les médias. Le sélectionneur national doit dévoiler la liste des joueurs retenus pour les prochaines échéances de l’équipe de France. Et sans surprise, DD sera interrogé sur sa passe d’armes avec Karim Benzema.

En attendant, l’attaquant du Real Madrid n’a pas échappé lui non plus aux questions sur sa brouille avec le Bayonnais. Alors qu’il a promis de s’exprimer « pour le peuple », KB9 a été relancé par Canal+. Et sa réponse fut courte : « rien à déclarer ». Patience…

