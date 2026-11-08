Bayern Munich : fin de carrière redoutée pour Manuel Neuer

Jusqu’où ira Manuel Neuer ? À 40 ans, le légendaire gardien allemand continue de repousser les limites de la longévité, mais son corps semble désormais lui rappeler le poids des années. Ce samedi, lors de la victoire du Bayern Munich sur la pelouse de Mayence (2-1), le champion du monde 2014 a vécu un nouvel après-midi cauchemardesque. Tout juste revenu de blessure, Neuer n’a même pas tenu une mi-temps avant de devoir céder sa place à Jonas Urbig. Sur une action ayant conduit à un but finalement refusé pour hors-jeu, le portier bavarois a ressenti une nouvelle douleur au pied droit, l’obligeant à s’asseoir sur la pelouse pour recevoir des soins. Une rechute particulièrement inquiétante pour celui qui venait pourtant de retrouver les terrains après plusieurs semaines de galère. Ironie du sort, Neuer est devenu ce même samedi, à 40 ans et 225 jours, le joueur le plus âgé de l’histoire du Bayern Munich en Bundesliga, dépassant Bernd Dreher.

La suite après cette publicité

Car cette nouvelle blessure n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs semaines, Manuel Neuer traîne une tendinite persistante au pied droit, qui l’avait déjà contraint à manquer les rencontres face à Fribourg, Magdebourg et Dortmund. Revenu dans les cages face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, le gardien allemand avait d’ailleurs fait des révélations particulièrement inquiétantes sur son état physique. « J’ai mal tous les jours en marchant. Et ce matin encore, en me levant, j’ai de nouveau eu mal en marchant », avait-il confié sur Amazon Prime après la rencontre. Pour tenter de soulager ses douleurs, Neuer avait même expliqué avoir recours à des bains d’eau froide, notamment dans une eau à 14 degrés. Mais ces efforts n’auront visiblement pas suffi. Après la rencontre face à Mayence, Max Eberl, directeur sportif du Bayern, n’a pas caché son inquiétude. « C’est ce qu’il avait déjà au pied. Ça a refait surface. Nous espérons que ce n’est pas trop grave. »

La suite après cette publicité

L’Allemagne redoute la blessure de trop

Et cette nouvelle rechute commence sérieusement à faire parler en Allemagne. Dans ses colonnes, Bild s’interroge ouvertement sur la possibilité que cette rencontre face à Mayence marque, à terme, la fin de l’immense carrière de Manuel Neuer. Une perspective difficile à imaginer pour l’un des plus grands gardiens de l’histoire, mais qui paraît de moins en moins inconcevable au regard de ses problèmes physiques à répétition. Le portier bavarois a déjà dû quitter le terrain sur blessure à quatre reprises depuis le début de l’année 2026, tandis que ses récentes prestations ont également été marquées par plusieurs erreurs inhabituelles. Une accumulation qui relance inévitablement le débat autour de sa capacité à continuer d’évoluer au plus haut niveau.

La suite après cette publicité

Pour le Bayern Munich, cette situation devient un véritable casse-tête. Si Neuer conserve un statut particulier au sein du club, son état physique inquiète, alors que Jonas Urbig apparaît comme son successeur naturel. Une partie de la presse allemande commence d’ailleurs à s’interroger sur la nécessité de tourner définitivement la page plutôt que de voir le champion du monde 2014 multiplier les retours précipités et les rechutes. A 40 ans, chaque nouvelle alerte physique rapproche un peu plus Neuer d’une fin de carrière et selon les médias allemands, Manuel Neuer, fatigué et lassé par les blessures, pourrait bien décider d’arrêter plus tôt que prévu…