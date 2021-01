Le Toulouse FC s'engage avec l'équipementier Craft !

En collaboration avec Joma depuis 2015, Toulouse vit ses derniers mois avec l'équipementier espagnol puisque le club de Ligue 2 BKT vient d'annoncer qu'il s'engage avec la marque Craft. La marque suédoise équipera les équipes masculines et féminines professionnelles ainsi que les équipes de jeunes du club à partir de la saison 2021-2022. Toulouse devient le premier club de football professionnel français équipé par Craft , qui ne s'occupait jusque-là que de La Gantoise, Hammarby, Göteborg et Darmstadt.

La suite après cette publicité

Craft est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des vêtements de sport techniques comme le vélo, la course à pied ou encore le ski nordique. Depuis quelques mois, la marque fondée en 1977 s'attaque aux sports collectifs. En handball, le Nantes Atlantique et le club de Limoges ont été enrôlés par l'équipementier suédois qui s'est également attaché les services du club de basket du CSP Limoges. En collaborant avec le TFC, la marque suédoise rejoint le programme de développement pour le football amateur dans la région toulousaine, à travers des dotations significatives en équipement et des tarifs négociés.

« C’est une réelle fierté de s’associer au TFC, qui, tout comme nous, a la volonté de grandir et de dépasser ses objectifs. La nouvelle équipe dirigeante et sportive mène un projet clair et ambitieux dans lequel nous nous retrouvons parfaitement [...] Enfin, Toulouse, quatrième plus grande agglomération de France, deuxième ligue de football amateur, représente pour nous une vitrine extraordinaire », a déclaré Antoine Chouissa, Directeur BDE Sports, distributeur exclusif de la marque Craft en France dans le communiqué de presse du Toulouse FC. L'équipementier pourrait également bénéficier de l'exposition de la Ligue 1 Uber Eats puisque le club de la ville rose est actuellement 2ème de Ligue 2 BKT et vise la montée.

« Nous avons la volonté de contribuer au développement et au rayonnement de Craft dans le milieu du football, en Occitanie comme en France. Craft nous accompagnera également dans la mise en place de notre programme de clubs partenaires de notre territoire. Notre volonté commune est de nous appuyer sur nos expériences respectives et de grandir ensemble, sur et en dehors des terrains », explique le directeur général du Toulouse Football Club, Olivier Jaubert.

Le TFC et l'équipementier suédois sont donc prêts à travailler main dans la main, notamment sur la question des maillots puisque le club a confirmé que l’équipementier développera des kits personnalisés en référence à la ville, au club et à la communauté toulousaine au plus grand plaisir des supporters !